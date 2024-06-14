Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında yakalanan 11 kişi tutuklandı

        Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 2’si savcılıktan serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan şirket yöneticilerinden Orhan K., Yusuf Kemal A, Çağatay K., Dilek K., Kaan K., Koray Ö., Mehtap C. ile örgüte üye olduğu ileri sürülen Mehmet Gökhan K., Murat Ç., Nilay Tekbaş B. ve Aral S., "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Örgütün ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yurt dışı yasağı ve her hafta imza şartı konularak serbest bırakılan zanlılarla ilgili savcılık tarafından nöbetçi hakimliğe itirazda bulunulacağı öğrenildi.

        - Olay

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor
        Maçta heyecan devam ediyor
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini...
        Çınarcık'ta ağaçta ayağına takılan misina nedeniyle mahsur kalan güvercini...
        Yalova'da bayram tatilindeki denetimlerde 293 trafik personeli görev yapıyo...
        Yalova'da bayram tatilindeki denetimlerde 293 trafik personeli görev yapıyo...
        Yalova'da 56 bin 626 öğrenci karne aldı
        Yalova'da 56 bin 626 öğrenci karne aldı
        Yalova'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe...
        Yalova'da bayramın birinci gününe kadar kamyon, çekici ve tankerler trafiğe...
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 29 şüphe...
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 29 şüphe...