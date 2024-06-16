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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Yalova'da kıldı

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:43 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:43
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Yalova'da kıldı
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cami avlusunda köylüleriyle bayramlaştı.

        Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, ramazan ve kurban bayramlarını hiçbir zaman tatil olarak görmediğini söyledi.

        Askerlik görevini yaparken ve pandemi döneminde köyünde olamadığını aktaran İnce, şunları kaydetti:

        "Onun haricinde her ramazan ve kurban bayramında mutlaka burada oldum, kahvaltıyı babamın evinde yaptım. Oğlum da bu geleneği sürdürüyor. Bu geleneklerden kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle yaşamak beni mutlu ediyor ama denize girmek isteyenlere de bir sözüm yok. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu bayram dünyaya barış, huzur getirsin. Geçim sıkıntısı altında çocuğuna harçlık veremeyen babalara selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Huzur içinde bir bayram geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum."

        Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eden İnce, dua ettikten sonra annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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