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        Yalova'da kaçan kurbanlık boğa çocuk parkına girdi

        Yalova'da kesim için hazırlanan kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:30
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        Yalova'da kaçan kurbanlık boğa çocuk parkına girdi
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        Yalova'da kesim için hazırlanan kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına girdi.

        Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına giren kurbanlık boğa, yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı.

        Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, kurbanlığı yakalamak isteyenlerin parka girdikten sonra uzaklaşan boğanın peşinden gittiği görüldü.

        Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından boğa, sahipleri tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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