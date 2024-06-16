Yalova'da ipe dolanan kargayı polis memuru kurtardı
Yalova'da bir binanın çatısında sarkan ipe dolanan karga, bölgeden geçen polis memuru tarafından kurtarıldı.
Yalova'da bir binanın çatısında sarkan ipe dolanan karga, bölgeden geçen polis memuru tarafından kurtarıldı.
Rüstempaşa Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısından sarkan ipe dolanarak mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kuşun kurtarılması için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada çatıya çıkan polis memuru, kargayı kurtararak serbest bıraktı.
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