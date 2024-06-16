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        Yalova'da şelaleden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, şelaleden düşen kişi yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 22:32 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:32
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        Yalova'da şelaleden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, şelaleden düşen kişi yaralı olarak kurtarıldı.

        Teşvikiye beldesinde ormanlık alandaki şelaleye arkadaşlarıyla gezmeye giden İbrahim Ögmen (22), dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ögmen, mahsur kaldı.

        Durumun haber verilmesiyle olay yerine AFAD, Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Ögmen, ilk müdahalesi yapılarak Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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