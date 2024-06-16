Yalova'da şelaleden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, şelaleden düşen kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, şelaleden düşen kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Teşvikiye beldesinde ormanlık alandaki şelaleye arkadaşlarıyla gezmeye giden İbrahim Ögmen (22), dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ögmen, mahsur kaldı.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine AFAD, Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Ögmen, ilk müdahalesi yapılarak Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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