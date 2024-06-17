Yalova'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, traktörün devrildiği vadide mahsur kalan yaralı sürücü Ramazan Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlattı. Özdemir, vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda bir traktörün şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy ve Taşköprü belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

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