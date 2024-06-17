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        Yalova'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ormanlık alanda 25 metrelik şarampole devrilen traktörün sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:16
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        Yalova'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ormanlık alanda 25 metrelik şarampole devrilen traktörün sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda bir traktörün şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy ve Taşköprü belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, traktörün devrildiği vadide mahsur kalan yaralı sürücü Ramazan Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlattı. Özdemir, vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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