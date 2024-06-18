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        Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:16
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        Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Denizçalı köyünde, Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine (YAKAB) ait olan ve belediyeler tarafından katı atık depolama sahası olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü belediyelerinin yanı sıra Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere belediyelerinin oluşturduğu itfaiye birliği TASKİB ekiplerinin müdahale ettiği yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede bekletiliyor.

        Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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