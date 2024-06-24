Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Ayrıca, 25 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek"ten adli işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan V.S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve narkotik köpekleri "Gölge" ile "Zeytin" eşliğinde adreslerinde yapılan aramalarda 255,25 gram sentetik uyuşturucu, 0,65 gram afyon sakızı, 0,37 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

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