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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:33
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucunun sokak düzeyinde satışını yapmaya hazırlandıkları öne sürülen E.K, M.A.K, V.S.D. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve narkotik köpekleri "Gölge" ile "Zeytin" eşliğinde adreslerinde yapılan aramalarda 255,25 gram sentetik uyuşturucu, 0,65 gram afyon sakızı, 0,37 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan V.S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 25 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek"ten adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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