Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hastanede öldü

Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalova merkez sahilindeki Akasya Plajı'na ailesi giden Muhammed Rüzgar Tunç (8), girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Tunç'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.