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        Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hastanede öldü

        Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:43 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:43
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        Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk hastanede öldü
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        Yalova'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yalova merkez sahilindeki Akasya Plajı'na ailesi giden Muhammed Rüzgar Tunç (8), girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

        Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Tunç'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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