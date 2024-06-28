Yalova ve İstanbul'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. ise Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalandı.

Yalova ve İstanbul'da, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarına karıştıkları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

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