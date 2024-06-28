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        Yalova ve İstanbul'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Yalova ve İstanbul'da, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarına karıştıkları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:25
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        Yalova ve İstanbul'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Yalova ve İstanbul'da, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarına karıştıkları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan H.K'nin, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. ise Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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