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        Yalova'da oto lastik dükkanı yandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yangın çıkan oto lastik dükkanı, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:03
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        Yalova'da oto lastik dükkanı yandı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yangın çıkan oto lastik dükkanı, kullanılamaz hale geldi.

        Taşköprü beldesindeki oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında, dükkan ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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