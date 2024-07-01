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        Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Yalova'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:02
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        Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Yalova'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Yalova Liman Başkanı Deniz Kaya, törende yaptığı konuşmada, deniz ticaretinde çok önemli bir unsur olan kabotaj hakkının, bir ülkenin kendi limanları arasında sadece kendi bayrağını taşıyan gemilerin ticaret yapması anlamına geldiğini söyledi.

        Kaya, yabancılara verilen imtiyazları kaldıran 1 Temmuz 1926 tarihli kanunla Cumhuriyet'in kazanımları olarak denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, denizcilik eğitimi ve bunun gibi alanlarda siyasi ve ekonomik kazanımlar elde edildiğini dile getirdi.

        Denizcilik alanında güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaşmak amacıyla Yalova'daki tersanelerde yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Kaya, tekne imal tesisleri, limanlar, balıkçı barınakları ve diğer tüm denizci paydaşlarla var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Tören sonrası balıkçılar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait teknelerle kortej oluşturularak Yürüyen Köşk açıklarına seyir faaliyeti yapıldı. Yalova Valisi Hülya Kaya ile Liman Başkanı Deniz Kaya'nın deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Yalova Belediye Başkan Vekili Hatice Öncü Yürekkorkutan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Binici, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı.

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