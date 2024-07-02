Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde Afganistan uyruklu F.B'nin uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin Kadıköy'deki evine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
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