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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı

        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:32
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde Afganistan uyruklu F.B'nin uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin Kadıköy'deki evine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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