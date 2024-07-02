Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde Afganistan uyruklu F.B'nin uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

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