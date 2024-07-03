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        Bizans ve Osmanlı döneminin önemli kalelerinden Çobankale'de yeni kazı dönemi başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalova'nın Altınova ilçesindeki tarihi Çobankale'de 2024 kazı dönemi törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:50
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        Bizans ve Osmanlı döneminin önemli kalelerinden Çobankale'de yeni kazı dönemi başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalova'nın Altınova ilçesindeki tarihi Çobankale'de 2024 kazı dönemi törenle başladı.

        Altınova'ya bağlı Ayazma köyü mevkisinde Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli geçiş güzergahında bulunan Çobankale'de, 7 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Çobankale Kazı Evi'nde düzenlenen sezon açılış programında konuşan Vali Hülya Kaya, Yalova sınırları içindeki mekanın çok önemli olduğunu söyledi.

        Kaya, buradaki çalışmaların Türkiye, dünya ve özellikle de Yalova için tarihe ışık tutacak bir çalışma olduğuna dikkati çekti.

        Çalışmalarda sona yaklaşıldığını vurgulayan Kaya, "Hem Bizans hem de Osmanlı döneminde çok önemli savaşlara sahne olmuş, çok özel bir mekan Yalova sınırları içerisinde. Dolayısıyla bunun tarihe ışık tutma noktasında elde etmiş olduğumuz veriler de onu gösteriyor ki aslında Yalova tarihten önce, milattan önceye kadar giden eski bir tarihe sahip. Bu yapılmış olan çalışmaların bir an önce hem uluslararası alanda hem Türkiye'de tanınırlığı, bilinirliği açısından çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

        - "2 yıl kadar kısa bir zaman içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak"

        Vali Kaya, kazı çalışmalarında elde edilen verilerin uluslararası yayınlarda yer bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar bu alanda yayınlanmış 22 makale çıktı. Kısa zaman içerisinde buranın eski formuna dönüştürülmesi, kale olarak tekrar hizmete açılabilmesi için de proje çalışmaları devam ediyor. Projenin ihalesinin yapılmasıyla birlikte de 2 yıl kadar kısa bir zaman içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Bu noktada yerel yöneticiler olarak biz çok heyecanlıyız. Yalova'nın tarihte çok önemli bir yer tuttuğunu biliyorduk ama bunu sergileme imkanı elde etmiş olacağız. Hersek Lagünü'ndeki alandan başlayıp, Deniz Feneri'nin olduğu alanı da içine katacak bir yer. Turistlerin de tarihseverlerin de çok rahat gelebileceği, konaklayabileceği, tarihsel verileri yerinde görebileceği güzel bir alan ortaya çıkacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımıza da bize böyle bir imkan verdiği için, bütçelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önceden kazı çalışmaları yıllarca sürerdi. Bir türlü sonucunu göremezdik. Şimdi verilen bütçe imkanlarıyla çalışmalar daha kısa zamanda sonlandırılıyor. Bunu turizme kazandırma noktasında daha hızlı aksiyon alabiliyoruz. Şu anki Kültür Bakanlığımızın politikası da bu yönde gelişti. Dolayısıyla biz bunu çok verimli bir şekilde kullandığımızı düşünüyorum."

        - Sondaj açılarak kalenin kapısı da ortaya çıkarıldı

        Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise Çobankale'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

        Seçkin, 9 ila 14. yüzyıllar arasındaki dönemden buluntulara ulaşılan Çobankale'nin, İstanbul ve İznik yolu üzerinde stratejik bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

        Seçkin, 2017 yılında temizlik çalışmalarıyla başladıkları çalışmanın, sondaj sonrası 2020 yılından itibaren kazı çalışmalarına dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte bütün surların açımı gerçekleştirildi ve kale içinde restorasyon çalışmaları yapıldı. Bundan sonraki süreçte 2024 yılından itibaren de kale içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2023 yılında sur sistemi tamamen ortaya çıkartıldı ve dolayısıyla restorasyon yapılabilecek hale geldi. Daha önce tahmin ettiğimiz, araştırmacıların söylediği bir nokta vardı. Orada sondaj açarak kalenin kapısını da ortaya çıkardık. Bu önemli bir bulgu bizim için. Çok sayıda küçük buluntu geldi. Türkiye'nin önde gelen indeksli dergilerinde bu buluntular yayınlandı. Dünya çapında ünlü bir dergide buna yer verdi. Dolayısıyla bizim için bilim adamı için çok önemli sonuçlar çıktı."

        Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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