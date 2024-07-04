Yalova'da tartıştığı oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Ramazan Ö'nün cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak'taki evlerinin bahçesinde oğlu Ramazan Ö. (36) ile tartışan N.Ö, tüfekle oğluna ateş etti.

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