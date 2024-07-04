Yalova'da tartıştığı oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Yalova'da tartıştığı oğlunu, tüfekle ateş edip öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
Yalova'da tartıştığı oğlunu, tüfekle ateş edip öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak'taki evlerinin bahçesinde oğlu Ramazan Ö. (36) ile tartışan N.Ö, tüfekle oğluna ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ramazan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ramazan Ö'nün cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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