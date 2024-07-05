Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Çınarcık ilçesinde ise M.T.Ö, B.Ş. ve F.S'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 71 gram skunk ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

S.Ö'nün Çiftlikköy ilçesinde bulunan ikametinde de arama yapan ekipler, 115,12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışında kullanılan kilitli poşet buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö'nün İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı.

Yalova'da jandarmanın il merkezi ile Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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