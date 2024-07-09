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        Yalova'da evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:17
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        Yalova'da evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.E'nin Çınarcık'ta bulunan evinin terasında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Adli makamlardan alınan karara istinaden evde arama yapan ekipler, 54 kök kenevir bitkisi ile 7 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

        N.E, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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