Yalova'da evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.E'nin Çınarcık'ta bulunan evinin terasında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adli makamlardan alınan karara istinaden evde arama yapan ekipler, 54 kök kenevir bitkisi ile 7 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
N.E, gözaltına alındı.
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