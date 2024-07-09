Yalova'da ilkokul öğrencileri kodlama ile tarımsal sulamada proje geliştirdi

Yalova'da kodlama eğitimi alan bir grup ilkokul öğrencisi, tarım alanında sulama projesini kendileri için ayarlanan bahçede uyguluyor.

Yalova'da özel bir kurumun eğitim verdiği 6 ila 8 yaşlarındaki ilkokul öğrencileri, robotik kodlama ile öğrencilerin tarımsal sulamaya katkı amaçlı geliştirdiği projede kod yazdı.

Köküne nem sensörü bırakılan bitkinin ihtiyacı olduğunda motorlar aracılığıyla sulanmasını otomatik şekilde sağlayan sistemi kendi bahçelerinde uygulayan öğrenciler, bu yolla hem toprakla bir araya geliyor hem de su ve zaman tasarrufunun önemini anlıyor.

Kurum müdürü Hatice Şener, gazetecilere, çocukların tarımsal alanda robotik kodlamayı kullanarak su ve zaman tasarrufunu öğrenmelerini amaçladıklarını aktardı.

Ayrıca çocukların tarımailgisini artırmayı da hedeflediklerini anlatan Şener, "Amacımız tamamen çocuklarımızı günlük hayata adapte edebilmek, biraz daha özendirmek oluyor. Bu anlamda yapabileceklerimizden birisi de tarımda sulama sistemiyle ilgili bir kodlama sistemi geliştirdik. Bu sulama sistemimi tamamen küçük yaştaki ilkokul ekibimizle yaptık. Nem sensörlünün topraktaki nemi hissedip su pompasını tetiklemesi ve otomatik olarak bir sulama yapması. Buradaki amaç bitkinin yaşayabileceği toprağa ve neme sahip olmasını sağlamak. Çocuklarımızın da bunu bu şekilde geliştirerek bitkilere entegre etmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda da gerekli olan verimi alıyoruz şu an için. Çocuklarımız verim aldıktan sonra da daha çok özgüven, daha çok ilgi ve hevesle bu işleri yapmak istiyorlar." diye konuştu.