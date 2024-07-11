Yalova'da park halindeki tırın şoförü aracın yanında ölü bulundu

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Orçun'un cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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