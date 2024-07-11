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        Yalova'da park halindeki tırın şoförü aracın yanında ölü bulundu

        Yalova'da park halindeki tırın yanında yerde hareketsiz bulunan 48 yaşındaki sürücü Mustafa Orçun'un öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:10
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        Yalova'da park halindeki tırın şoförü aracın yanında ölü bulundu
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        Yalova'da park halindeki tırın yanında yerde hareketsiz bulunan 48 yaşındaki sürücü Mustafa Orçun'un öldüğü belirlendi.

        Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında park eden tırın yanında birini yere yığılmış şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde 48 yaşındaki tır sürücüsü Mustafa Orçun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Orçun'un cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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