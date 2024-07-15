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        Yalova'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:55
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        Yalova'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Çınarcık ilçesinde Osman Akın'ın (58) kullandığı 77 ACF 753 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Akın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Akın'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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