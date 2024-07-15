Yalova'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çınarcık ilçesinde Osman Akın'ın (58) kullandığı 77 ACF 753 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Akın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akın'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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