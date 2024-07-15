Yalova'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Akın'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çınarcık ilçesinde Osman Akın'ın (58) kullandığı 77 ACF 753 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.