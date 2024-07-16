Yalova'da kaza sonrası yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Sürücünün emniyet şeridine çektikten sonra alevlere teslim olan kamyonet için bölgeye Altınova Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sonrası yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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