Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Yalova Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

        Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı

        Benzer Haberler

        Yalova, film festivali ile bölgenin film platosu olmayı hedefliyor
        Yalova, film festivali ile bölgenin film platosu olmayı hedefliyor
        Yalova'da kaza sonrası yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Yalova'da kaza sonrası yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
        Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
        Yalova'da şelalede mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Yalova'da şelalede mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Yalova'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü