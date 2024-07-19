Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Yalova Vali Vekil Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, şiirlerin okunması ve Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında Yalova'ya gelen KKTC Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.