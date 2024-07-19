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        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:29
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        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
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        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Yalova Vali Vekil Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, şiirlerin okunması ve Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında Yalova'ya gelen KKTC Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

        Meydandaki programın ardından Yalova Kartal İskelesi'ne demirleyen TCG-Tuzla gemisinin ziyaret edilmesiyle son bulan programa, vali yardımcıları Deniz Pişkin ve İdil Özdemir Doğan ile diğer ilgililer ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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