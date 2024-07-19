Yalova'da 6 yıl önce bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi

Yalova'nın Termal ilçesinde 6 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Yalova 5. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada, maktul Kerem Karakaya'nın annesi Rahime ile babası Halil Karakaya ve avukatları hazır bulundu.

Olay sırasında 12 yaşında olan F.B. (18) ile tutuksuz yargılanan anne Serpil B'nin katılmadığı duruşmada, mahkeme, anne hakkında "kasten öldürme" şüphesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan baba Halil Karakaya, yıllardır çocuklarının cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için çabaladıklarını söyledi.

Kaya, "6 yıldır biz bu anı bekliyoruz. Oğlum bir cinayete kurban gitti. İnşallah dava ağır ceza mahkemesine gidecek. Ağır cezadan sonra da gereken cezayı herkes alacak ve biz de mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Anne Rahime Karakaya da adalet istediğini dile getirdi.

Ailenin avukatlarından Şermin Tankut, Kerem'in ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle davanın Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığını hatırlatarak, "Şu anda dosya titizlikle araştırılıyor. İnanıyoruz ki 7 yıl önce işlenen bu cinayet, nihayetinde sonuca ulaşacaktır. Savcılık şuan kasten cinayetten bir soruşturma açmış. 1 yıldır kasten cinayetten soruşturmayı gizli olarak araştırıyor. Asliye Ceza'da açılan dava ise annenin ihmalden kaynaklı davasıdır. Aslında biz bu davayı kabul etmiyoruz." dedi.