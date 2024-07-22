Çınarcık'ta "El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı" kuruldu
–Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı" vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
–Yalova’nın Çınarcık ilçesinde "El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı" vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Çınarcık Halk Eğitim’de usta öğretici olan Fulya Göl, "Kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte, yaz stantlarımızı açtık. Kursiyerlerimize böyle bir imkanı tanıdığı için, Belediye Başkanı Avni Kurt’a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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