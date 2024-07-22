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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:18
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il genelinde sokak düzeyinde satacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Otomobildeki S.Ş, B.B. ve M.Ö'yü gözaltına alan ekipler, narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yapılan araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 15 fişek ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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