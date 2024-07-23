Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken kocayı polis etkisiz hale getirdi

Olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.R.D'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Rüstempaşa Mahallesi Şefika Sokak'taki Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde çalışan ve boşanma aşamasındaki karısı G.D'yi görmeye giden A.R.D, eşi ve kendisini engellemeye çalışan kurum personellerine bıçak çekti.

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