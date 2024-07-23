Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında 14 şüphelinin tutukluluğuna itirazda bulunuldu

Yalova merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazdan 13'ü reddedildi, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında, örgütün ele başı olduğu ileri sürülen Orhan K. ve oyuncu Yusuf A'nın da aralarında olduğu 14 şüphelinin avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, zanlılardan pazarlamada görevli bir kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verirken, diğer 13 şüpheli hakkında yapılan itirazları ise reddetti.

- Olay Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla mağdur olduklarına iddia eden çok sayıda kişinin şikayetleri üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti. Soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8-10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi savcılıktan salıverilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 16 zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmış, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Orhan K. dahil 11 şüpheli tutuklanmıştı.