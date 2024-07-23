Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında 14 şüphelinin tutukluluğuna itirazda bulunuldu

        Yalova merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazdan 13'ü reddedildi, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığında 14 şüphelinin tutukluluğuna itirazda bulunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazdan 13'ü reddedildi, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında, örgütün ele başı olduğu ileri sürülen Orhan K. ve oyuncu Yusuf A'nın da aralarında olduğu 14 şüphelinin avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

        İtirazı değerlendiren mahkeme, zanlılardan pazarlamada görevli bir kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verirken, diğer 13 şüpheli hakkında yapılan itirazları ise reddetti.

        - Olay

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla mağdur olduklarına iddia eden çok sayıda kişinin şikayetleri üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8-10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen 2 kişi savcılıktan salıverilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 16 zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmış, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Orhan K. dahil 11 şüpheli tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bu defa da muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla, biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken kocayı polis etkisiz hale...
        Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken kocayı polis etkisiz hale...
        Deniz polislerine 'komando' eğitimi
        Deniz polislerine 'komando' eğitimi
        Yalova'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş son yolculuğuna...
        Yalova'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş son yolculuğuna...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
        Çınarcık'ta "El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı" kuruldu
        Çınarcık'ta "El Emeği Göz Nuru, Üreten Kadın Pazarı" kuruldu
        Çınarcık'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü