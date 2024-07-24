Marmara Denizi'nde ölü bir yunus kıyıya vurdu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda ölü bir yunus kıyıya vurdu.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda ölü bir yunus kıyıya vurdu.
Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesi Altınkum sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıya vurmuş yaklaşık 2 metre uzunluğunda ölü bir yunus gördü.
Üzerinde yara izleri olduğu belirtilen yunus, durumun bildirilmesi üzerine bölgeden kaldırıldı.
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