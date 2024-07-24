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        Marmara Denizi'nde ölü bir yunus kıyıya vurdu

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda ölü bir yunus kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:27
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        Marmara Denizi'nde ölü bir yunus kıyıya vurdu
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda ölü bir yunus kıyıya vurdu.

        Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesi Altınkum sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıya vurmuş yaklaşık 2 metre uzunluğunda ölü bir yunus gördü.

        Üzerinde yara izleri olduğu belirtilen yunus, durumun bildirilmesi üzerine bölgeden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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