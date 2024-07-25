Yalova'da alev alan park halindeki otomobil zarar gördü

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil ile bina bahçesi olarak kullanılan alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında, otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilden sıçrayan alevlerin etkilemesiyle bina yanındaki kuruyan otların da tutuştuğu gözlendi.

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