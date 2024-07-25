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        Yalova'da alev alan park halindeki otomobil zarar gördü

        Yalova'da yanan park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:19
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        Yalova'da alev alan park halindeki otomobil zarar gördü
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        Yalova'da yanan park halindeki bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan Kazımiye TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilden sıçrayan alevlerin etkilemesiyle bina yanındaki kuruyan otların da tutuştuğu gözlendi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil ile bina bahçesi olarak kullanılan alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında, otomobil kullanılamaz duruma geldi.

        Çevrede bulunan vatandaşların bir kişinin otomobile yanıcı madde attığına yönelik ifadeleri nedeniyle polis ekiplerinin kundaklama şüphesiyle bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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