Yalova'da denize girdikten sonra kumsalda uzanan kişi hayatını kaybetti
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 74 yaşındaki kişi, Marmara Denizi'ne girdikten sonra uzandığı kumsalda hayatını kaybetti.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 74 yaşındaki kişi, Marmara Denizi'ne girdikten sonra uzandığı kumsalda hayatını kaybetti.
Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tavşantepe Petek 87 Sitesi yanında evi olan Sadullah Çelebi (74), yaklaşık 500 metre mesafedeki denize girdi.
Ardından kumsala gelerek şemsiyesinin altında uzanan Çelebi'nin uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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