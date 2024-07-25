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        Yalova'da denize girdikten sonra kumsalda uzanan kişi hayatını kaybetti

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 74 yaşındaki kişi, Marmara Denizi'ne girdikten sonra uzandığı kumsalda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:16
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        Yalova'da denize girdikten sonra kumsalda uzanan kişi hayatını kaybetti
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 74 yaşındaki kişi, Marmara Denizi'ne girdikten sonra uzandığı kumsalda hayatını kaybetti.

        Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tavşantepe Petek 87 Sitesi yanında evi olan Sadullah Çelebi (74), yaklaşık 500 metre mesafedeki denize girdi.

        Ardından kumsala gelerek şemsiyesinin altında uzanan Çelebi'nin uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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