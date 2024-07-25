Yalova'da denize girdikten sonra kumsalda uzanan kişi hayatını kaybetti

Ardından kumsala gelerek şemsiyesinin altında uzanan Çelebi'nin uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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