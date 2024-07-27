Yalova'da 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik'te de hırsızlık olaylarına karıştığı, 29 ayrı suçtan arandığı belirlenen Y.U'nun ayrıca hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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