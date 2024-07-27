Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, Yalova'da sempozyumda konuştu:

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yüksel Özgen, "Arkeolojik araştırmalara özelikle son yıllarda destekler veriyoruz. Yalova'da da 2 arkeolojik sahaya kurumumuz destek veriyor. Kurum kütüphane ve arşivimizi araştırmacılar için sürekli güncelliyoruz ve geliştiriyoruz." dedi.

Özgen, Yalova Valiliği tarafından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Mirası: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiyesi'ne Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu"ndaki konuşmasında, İnalcık'ın, tarihin doğru anlaşılması ve tarihçiliğin milli ve evrensel ölçekte en üst seviyeye ulaşması için ömrünü vakfettiğini söyledi.

Atatürk'ün talimatlarıyla 1931'de kurulan TTK'nin o günden bu yana Türk ve Türkiye tarihine yönelik faaliyetlerine devam ettiğini belirten Özgen, bu kapsamda yurt içinde ve dışında araştırmacıların ilgiyle takip ettiği kitapları yayımlamayı sürdürdüklerini bildirdi.

Tarih alanındaki uluslararası kuruluşlarda ve komitelerde bağlantıları güçlendirerek Türk tarihinin ve Türk tarihçiliğinin dünya çapında tanınırlığına katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütmeye devam ettiklerini dile getiren Özgen, sözlerini şöyle sürdürdü: