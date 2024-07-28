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        Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

        Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:24
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        Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında
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        Yalova'da camiden ayakkabı çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Yalova Merkez Cami'ne namaz kılmak için gelen yaşlı adam, çıkışta ayakkabısını bıraktığı yerde bulamayınca durumu cami görevlilerine bildirdi.

        Caminin güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen görevliler, yaşlı adamın ayakkabılarını çalan şüphelinin görüntüleriyle karşılaştı.

        Ayakkabıyı çalan şüphelinin yaşlı adamın ayakkabılarıyla kendi ayakkabılarını değiştirdiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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