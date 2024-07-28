Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde güreş antrenmanı yapan gençlere saldıran sahipli köpek, bir kişiyi hafif yaraladı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde güreş antrenmanı yapan gençlere saldıran sahipli köpek, bir kişiyi hafif yaraladı.
Çiftlikköy'e bağlı Sahil Mahallesi sahilindeki kumsalda güreş antrenmanı yapan gençler, ağızlıksız olduğu belirlenen sahipli bir köpeğin saldırısına maruz kaldı.
Gençlerden biri saldırıda yara almazken, diğeri köpek tarafından ısırıldı.
Sahibinin de araya girmesiyle uzaklaştırılan köpeğin ısırdığı genç hafif yaralandı.
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