Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı

Gençlerden biri saldırıda yara almazken, diğeri köpek tarafından ısırıldı.

Çiftlikköy'e bağlı Sahil Mahallesi sahilindeki kumsalda güreş antrenmanı yapan gençler, ağızlıksız olduğu belirlenen sahipli bir köpeğin saldırısına maruz kaldı.

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