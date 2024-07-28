GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.
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