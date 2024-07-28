GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

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