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        Çınarcık'ta 4. Karadeniz Şenlikleri yapıldı

        –Yalova'nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mesire Alanında Karadeniz Şenlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:17
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        Çınarcık'ta 4. Karadeniz Şenlikleri yapıldı
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        –Yalova’nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mesire Alanında Karadeniz Şenlikleri düzenlendi.

        Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Geleneksel Karadeniz Şenlikleri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 2 gün süren şenlikte yerel sanatçılar sahne aldı.

        Şenlikte Karadeniz yöresi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Şenlikte, ayrıca yöresel el sanatları ve yöresel gıda ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi.

        Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar’ın açılış konuşmasının ardından, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından dernek başkanı Murat Bayraktar katılanlara hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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