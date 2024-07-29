Çınarcık'ta 4. Karadeniz Şenlikleri yapıldı

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar’ın açılış konuşmasının ardından, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin birer konuşma yaptı.

Şenlikte Karadeniz yöresi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Şenlikte, ayrıca yöresel el sanatları ve yöresel gıda ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi.

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