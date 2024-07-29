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        Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:32
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        Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Merkeze bağlı Dere Mahallesi Vatan Caddesi Kocaçayır Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

        Kısa sürede binanın çatı katını saran yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında çatı katında bulunan iki dairenin kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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