Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda O.S, G.K, Ş.S. ve Y.Y'yi gözaltına alan ekipler, panelvanda narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yaptığı aramada, aracın ses sistemleri içerisine özel olarak zulalanmış 2 bin 688 adet hap ile 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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