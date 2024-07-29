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        Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Yalova'da durdurulan panelvanın ses sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:16
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        Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Yalova'da durdurulan panelvanın ses sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, ilde torbacı tabir edilen şahıslara ulaştırarak mahalle ve sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu kapalı panelvanı durdurdu.

        Operasyonda O.S, G.K, Ş.S. ve Y.Y'yi gözaltına alan ekipler, panelvanda narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yaptığı aramada, aracın ses sistemleri içerisine özel olarak zulalanmış 2 bin 688 adet hap ile 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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