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        Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin ağır yaralanması olayına karışan 7 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:22
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        Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin ağır yaralanması olayına karışan 7 kişiden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü, Çınarcık ilçesi Taşliman Sahil mevkisinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada A.K. ile olay yerinden geçen M.D'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalarda kavga olayına karıştıkları tespit edilen taraflardan T.C, D.E, İ.A, İ.S, İ.Ç. ile karşı taraftan Z.K. gözaltına alındı.

        Olayda silah kullanarak iki kişinin yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçarak İstanbul'a gittiği tespit edilen H.B.B, ekiplerin düzenlediği operasyonda suç aleti tabancayla yakalandı.

        Polisteki işlemlerinin ardından 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan H.B.B. tutuklandı, Z.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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