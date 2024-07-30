Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin ağır yaralanması olayına karışan 7 kişiden biri tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Çınarcık ilçesi Taşliman Sahil mevkisinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada A.K. ile olay yerinden geçen M.D'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda kavga olayına karıştıkları tespit edilen taraflardan T.C, D.E, İ.A, İ.S, İ.Ç. ile karşı taraftan Z.K. gözaltına alındı.

Olayda silah kullanarak iki kişinin yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçarak İstanbul'a gittiği tespit edilen H.B.B, ekiplerin düzenlediği operasyonda suç aleti tabancayla yakalandı.