Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

Cenazeler, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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