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        Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

        Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 03:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 03:09
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        Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
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        Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuş çiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y. (36) ile oğlu Vahit Y'ye (4) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

        Cenazeler, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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