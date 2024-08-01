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        Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada görevine başladı

        Kocaeli Vali Yardımcısı iken Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Kaymakamlığına atanan Ali Ada, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:20
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        Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada görevine başladı
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        Kocaeli Vali Yardımcısı iken Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Kaymakamlığına atanan Ali Ada, görevine başladı.

        İlçedeki kurumları ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren, ihtiyaçlar ve projeler hakkında bilgi alan Ada, yaptığı açıklamada, Çiftlikköy halkıyla yakın ilişkiler kurarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacağını ifade etti.

        Bursa'da 1972 yılında doğan Ali Ada, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Çeşitli ilçelerde kaymakam olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Ada, Kocaeli Vali Yardımcısı iken 2 Temmuz tarihli kararnameyle Çiftlikköy Kaymakamlığı görevine atandı.

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