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        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Yalova'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:59
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        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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        Yalova'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'da satmaya hazırlandığı belirlenen C.U'yu takibe aldı.

        Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan şüphelinin üst aramasında 884 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçiridi.

        Gözaltına aldıkları C.U'nun Süleymanbey Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 2 hassas terazi ve bir esrar öğütme aparatı buldu.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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