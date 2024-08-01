Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Gözaltına aldıkları C.U'nun Süleymanbey Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 2 hassas terazi ve bir esrar öğütme aparatı buldu.

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