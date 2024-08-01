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        GÜNCELLEME - Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 03:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 03:09
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        GÜNCELLEME - Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        M.C.K. (17) idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Çavuşçiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet (36) ve oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.C.K. ile araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı.

        Ahmet ve Vahit Yıldız'ın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Cenazeler, otopsi işleminin ardından defin için uçakla memleketleri Şanlıurfa'ya götürüldü.

        Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü M.C.K'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Kızı yara almadan kurtuldu

        Baba Ahmet Yıldız'ın, beraberinde çocukları Ayşe (11) ve oğlu Vahit'le bir yakınının evine misafirliğe gittiği, kızı rahatsızlanınca Altınova İlçe Devlet Hastanesi'ne geçtikleri, muayene sonrası yolcu minibüsüne binerek evlerinin bulunduğu Çavuşçiftliği mevkisine geldikleri belirtildi.

        Yıldız'ın oğlunu kucağına aldığı, yolun karşısına yürürken hızla geldiği iddia edilen M.C.K'nin kullandığı aracın onlara çarptığı, kazadan yara almadan kurtulan Ayşe Yıldız'ın olay yerine gelen ekiplere "Şimdi ben anneme ne diyeceğim." ifadesini kullandığı, Vahit Yıldız'ın geçen ay bir motosikletin çarpması sonucu hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

        M.C.K'nin, sosyal medya hesabından "Arabasına güvenenleri bekleriz." paylaşımında bulunarak, arkadaşlarını araçlarıyla yarışa davet ettiği dikkati çekti.

        Kazanın görgü tanığı olan tır şoförü ise yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün çok hızlı seyrettiğini ileri sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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