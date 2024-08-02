Yalova'da tersanede, sepet platformuyla birlikte yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Altınova tersaneler bölgesinde bir gemiye boya yapmak için sepetli insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, onlarca metre yüksekten düştü.
Sepette bulunan işçiler Doğanay K. (22) ve Mehmet K. (33), olay yerinde yaşamını yitirdi.
İşçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna götürüldü.
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