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        Yalova'da dükkandan para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız aranıyor

        Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bilip dükkana girerek para çalan hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:09
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        Yalova'da dükkandan para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız aranıyor
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        Yalova'da perdecilik yapan esnafın başka bir işle uğraşmasını fırsat bilip dükkana girerek para çalan hırsız, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Mimar Sinan Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bahçesinde üreterek satışa sunduğu sebze ve meyvelerle ilgilenen 63 yaşındaki Recep Ali Güner, bir süre sonra içeri girdiğinde montunun altındaki cüzdana bıraktığı yaklaşık 5 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

        Dükkanındaki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen Güner, yanından geçerek içeri giren hırsızın paraları çaldığını gördü.

        Rahat tavırlarla dükkanında dolaşan, etrafı kurcalayan hırsızın bir süre sonra dışarı çıkıp uzaklaştığına ilişkin kamera kayıtlarını inceledikten sonra polisi arayan Güner, bu kişiden şikayetçi oldu.

        Polis tarafından olay yerinde inceleme yapılarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtlarında, şüphelinin içeri girerek gezindiği, eşyayı kurcaladığı ve paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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