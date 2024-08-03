Yalova'da dükkandan para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız aranıyor

Polis tarafından olay yerinde inceleme yapılarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rahat tavırlarla dükkanında dolaşan, etrafı kurcalayan hırsızın bir süre sonra dışarı çıkıp uzaklaştığına ilişkin kamera kayıtlarını inceledikten sonra polisi arayan Güner, bu kişiden şikayetçi oldu.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bahçesinde üreterek satışa sunduğu sebze ve meyvelerle ilgilenen 63 yaşındaki Recep Ali Güner, bir süre sonra içeri girdiğinde montunun altındaki cüzdana bıraktığı yaklaşık 5 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

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