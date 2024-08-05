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        Yalova'da "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:58
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        Yalova'da "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Sağlık Bakanlığının "Altın il" olarak belirlediği Yalova'da "Anne ve bebek dostu hastane" ünvanına sahip Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahriye Semizoğlu Atasoy, bebek için anne sütünün "mucize" olduğunu söyledi.

        Bebeğin ihtiyaçlarına uygun şekilde anne sütünün şekillendiğini aktaran Atasoy, "Anne sütü, ön süt ve son süt olmak üzere emzirme esnasında ikiye ayrılır. Anne bebeği emzirdikçe son sütte yağ oranı artar. Bu da bebeğin kalori ihtiyacını karşılar. Biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur. Kanser, lenfoma, orta kulak iltihabı gibi hastalıklardan korur." diye konuştu.

        Anne sütünün çağın önemli hastalıkları arasında görülen obezite veya zayıflık gibi beslenme bozuklukları riskini de azalttığını belirten Atasoy, ayrıca emzirmenin anne ile bebek arasında bağı güçlendirmesi nedeniyle de çok önemli olduğunu söyledi.

        Ayrıca bebeklerde emzik kullanımını da doktorlar olarak istemediklerini kaydeden Atasoy, emziğin bebeğin ağız ve diş yapısını bozmasının yanında anne sütünü de reddetme durumlarına neden olduğunu ifade etti.

        -"Emzirmek annenin doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olur"

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Aydoğdu ise emzirmenin annenin doğum sonrası kanama ihtimalini azalttığına dikkati çekti.

        Emzirmenin ayrıca rahmin toparlanmasını sağladığına vurgu yapan Aydoğdu, emzirmeyi sık aralıklarla yapmanın anneyi kansızlıktan da koruduğunu belirtti. Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Emzirme, özellikle rahim, meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi kanserlere karşı da korur. Ayrıca emzirme bebek ile anne arasındaki güvenli bağlanmayı sağlar ve depresyona karşı da koruyucudur. Emzirmeyle birlikte salgılanan hormon, bildiğimiz mutluluk hormonudur. Yani bol bol emzirip bol bol mutlu olabilirsiniz. Ayrıca emzirmek annenin doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olur. Sık ve düzenli aralıklarla emzirmek anneye hızlı şekilde kilo verdirir."

        Gebe okulunda anne adaylarına eğitim veren ebe Gülnur Çimen de anne ve bebek dostu hastane oldukları için 2023 yılı başından itibaren gebe okulunda eğitim verildiğini söyledi.

        Çarşamba günleri anne adaylarına yüz yüze eğitim verildiğini, diğer günlerde ise danışmanlık hizmeti sunulduğunu aktaran Çimen, eğitimlerin kadın doğum, çocuk uzmanları ile fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve ebe eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Eğitim almış anne adaylarının bilinçli oldukları için doğumlarının çok daha iyi geçtiğine vurgu yapan Çimen, "O yüzden gebelerimizi kesinlikle eğitime davet ediyoruz. Eğitimli gebeler bu işi daha iyi yönetebiliyorlar. Buraya bütün gebelerimizi davet ediyoruz. Eğitimli, bilinçli anneler bilinçli ve güzel bir gelecek demektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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