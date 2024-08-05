Yalova'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Yalova'da aynı istikamete giden tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yalova'da aynı istikamete giden tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolunun Yalova istikametinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 EP 037 plakalı tır, Atatürk Bulvarı mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen 34 LR 9052 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonette yaralanan 2 kişi, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolu, kamyonetteki meyve kasalarının etrafa dağılması nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.