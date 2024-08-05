GÜNCELLEME - Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü Sultaniye mezrasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekipler çalışmasını güçlükle sürdürdü. Üç yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle havadan, 76 araç ve 200 personelle karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.