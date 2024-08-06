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        Yalova'da aranan 71 kişi yakalandı

        Yalova'da polisin arananlara yönelik çalışmasında, 26'sı hükümlü 71 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:49
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        Yalova'da aranan 71 kişi yakalandı
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        Yalova'da polisin arananlara yönelik çalışmasında, 26'sı hükümlü 71 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada "hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, yağma, cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından aranan 71 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

        Bu kişilerden, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 19 hükümlü, 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Ayrıca, yakalanan zanlılarla ilgili yasal başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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